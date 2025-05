Sheinbaum expresa su apoyo a Clara Brugada

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la autoridad federal ya atrajo las investigaciones del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En la conferencia mañanera de ayer miércoles, detalló que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están trabajando de manera coordinada con las autoridades capitalinas.

“Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el gabinete de seguridad, el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo el gabinete de seguridad para esclarecer los hechos y llegar a la verdad y a la justicia como es nuestra política en todos los casos en el país”, expuso.

La titular del ejecutivo informó que el día martes sostuvo una reunión en privado con Clara Brugada, a quien le reiteró su apoyo afirmando que ni ella ni los capitalinos están solos.

Al ser cuestionada si el asesinato de los dos colabores tiene similitud con el atentado que sufrió Omar García Harfuch en el 2020 por parte del crimen organizado, la presidenta pidió no especular, pero aseguró que habrá análisis científico para llegar a los asesinos materiales.

“Nosotros no especulamos, investigamos a través de las instancias que tienen que hacerlo y hasta que no haya investigación nosotros no podemos dar ninguna hipótesis”, aclaró.

Señala “conflicto de interés” que involucra a ministro

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló un presunto caso de conflicto de interés que involucra a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Explicó que se trata de un proyecto a cargo de un ministro “de nombre compuesto”, quien busca revertir un pago que grandes empresarios hicieron a Hacienda, y lo pretende hacer con intereses.

La mandataria federal puntualizó que el problema radica en que dichas empresas están pidiendo que no solamente se les devuelva el dinero de lo que pagaron y que supuestamente estaba mal, sino que lo quieren con intereses.

Aranceles en autos

Y ante la reducción de aranceles impuesto por Estados Unidos del 25 % al 15 % en la exportación de vehículos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, el país vecino del norte tomó en cuenta los argumentos que México planteó para reducir los gravámenes contra los automóviles exportados a dicha nación.

Claudia Sheinbaum destacó que en los vehículos que no son parte del tratado comercial con Estados Unidos, o que se exportan a través de mecanismos que no son del tratado, siguen buscando los mecanismos para que disminuyan esos aranceles.

Construcción de trenes

Por otra parte, Sheinbaum Pardo destacó que a siete meses de su gobierno la inversión pública se ha traducido en obras como las nuevas rutas de trenes de pasajeros AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, así como la vía de carga del Tren Maya, cuya construcción está a cargo del agrupamiento de ingenieros militares “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras que los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo ya fueron licitados.