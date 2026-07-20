Sheinbaum felicita a España por ganar el Mundial 2026

Al concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el torneo representó una “gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos”, y sostuvo que el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria felicitó a los mexicanos por la organización del campeonato y aseguró que México fue “la mejor sede” del torneo.

“Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”, escribió.

Sheinbaum también felicitó a España, que este domingo se proclamó campeona del Mundial 2026, al señalar que obtuvo el campeonato de manera merecida.

Triple anfitrionía

Asimismo, destacó la coordinación entre los tres países anfitriones de la justa mundialista —Canadá, Estados Unidos y México— al considerar que la organización conjunta dejó un mensaje de cooperación internacional.

“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”, expresó.

El mensaje fue publicado horas después de la final de la Copa del Mundo, celebrada en Estados Unidos, encuentro al que asistió la presidenta mexicana junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el palco de honor del estadio.

Presente en la final

Claudia Sheinbaum arribó al MetLife Stadium la tarde del domingo para representar a México durante el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En redes sociales circulan fotografías de la mandataria en un palco del New York-New Jersey Stadium, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney y la primera dama de Estados Unidos, Melanie Trump, y a su lado, el presidente Donald Trump, quien invitó a Sheinbaum el viernes pasado para asistir al encuentro deportivo entre Argentina y España. En el palco también se encontraba Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Migrantes en EE. UU. la arropan

Entre aplausos y gritos de “es un honor, estar con Claudia hoy”, “No estás sola” y “Eres la mejor”, migrantes en Estados Unidos brindaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió del Hotel Kimpton Asbel, ubicado en 70 Park Avenue, en Manhattan, a unas cuadras de Times Square y del Consulado General de México en Nueva York.

Al salir de su hotel, saludó y agradeció el apoyo de un grupo de simpatizantes que la esperaban con la esperanza de dirigir palabras de aliento a la mandataria, acompañada del canciller Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En videos que circulan en redes sociales, se observa que la mandataria saluda a sus simpatizantes, les agradece y firma algunas fotografías, después se aleja acompañada de su equipo de trabajo. Hasta el momento no se ha informado si sostendrá una reunión privada con sus homólogos.

También circularon videos en los que se observa a personas con banderas de México y pancartas, además de un grupo de mariachi que acompañó la bienvenida.