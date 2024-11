Sheinbaum firma Acuerdo por el Derecho al Agua

Este lunes, los ocho gobernadores de oposición acudieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

En el Parque Ecológico Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, están las gobernadoras panistas de Chihuahua, Maru Campos; de Aguascalientes, Teresa Jiménez y de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

También están Enrique Alfaro (MC), gobernador de Jalisco; de Durango, Esteban Villegas (PRI); de Coahuila, Manolo Jiménez (PRI); de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN) y Samuel García, de Nuevo León (MC).

También se encuentran los gobernadores de Morena y partidos aliados.

En el acto también destaca la presencia del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; el director del IPN, Arturo Reyes; así como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, y el dueño del Grupo Lala, Eduardo Tricio.

Entre los asistentes están también Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como funcionarios del gabinete legal y ampliado.

Presenta campaña contra la violencia

Por otra parte, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la mandataria presentó la campaña nacional permanente ¡Es tiempo de mujeres sin violencia! ¡Súmate y transforma!, como parte de las acciones del Gobierno de México para proteger y garantizar los derechos plenos de las niñas, jóvenes y mujeres.

“Esta campaña de concientización en donde conductas que parecen algo normal, como decirle a una mujer ‘calladita te ves más bonita’, pues son en realidad acciones violentas. O decirle a una mujer ‘tú no puedes —o a una niña— tú no puedes ser ingeniera’, parece una costumbre; pues no, no es costumbre, es una forma de violencia el no permitir que las niñas puedan cumplir sus sueños”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que también se enviaron al Senado de la República iniciativas de leyes secundarias para impulsar acciones a favor de los derechos de las mujeres.

Además, dijo que se van a revisar “de fondo” las Alertas de Género, ya que consideró que se vuelven asuntos “burocráticos” que no necesariamente disminuyen las violencias.

Rechaza liberar precios del gas LP

Y después de que los gaseros propusieron liberar el precio del gas LP, Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta, y aseguró que este hidrocarburo debe tener un precio razonable, por lo que las familias no deberán pagar más por el gas.

“El precio del gas LP tiene que tener un precio razonable, que permita ganancias al gasero, pero que sea un precio que permita a las familias, todas las que usan gas LP, (que) no estén pagando demás”, comentó.

La mandataria señaló que el precio está establecido a partir del precio internacional, los costos de transporte, y la ganancia para los gaseros, por ello indicó que este hidrocarburo es el único que tiene límites de precio.

Se inscriben 18 mil 447 para la elección del PJ

Y tras anunciar que se inscribieron 18 mil 447 personas para la elección del Poder Judicial, la titular del Ejecutivo Nacional aseguró que este proceso fue “todo un éxito, algo inédito e histórico”.

“Fue todo un éxito, algo inédito, histórico, la inscripción de personas para ser parte del Poder Judicial”, dijo la mandataria federal en la conferencia matutina de este lunes.

Al respecto, el ministro en retiro e integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que la convocatoria del Poder Ejecutivo recibió 18 mil 447 registros en su micrositio para poder participar en la elección de personas juzgadoras del próximo año.

“(...) se inscribieron 18 mil 447, seis mil 101 mujeres, 10 mil 862 hombres, 105 personas no binarias, y tenemos en la mayoría de los cargos, sobre todo en los más importantes, un gran número de personas que excede lo que requeriríamos; por ejemplo, para ministros o ministros de la Corte, 480, y 333 para el Tribunal de Disciplina, magistrado, magistrada; la Sala Superior, que solo son dos vacantes, tenemos 77”, declaró.