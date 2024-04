Sheinbaum firma Pacto por la Primera Infancia

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, firmó el Pacto por la Primera Infancia, integrado por 500 organizaciones, el cual consta de 12 metas para garantizar los derechos de los niños y niñas de México.

Señaló que si no se atiende y protege a la primera infancia, después no se tendrá a los ciudadanos que necesita el país.

En el Papalote Museo del Niño, con más de una decena de padres de familia e infantes, Sheinbaum expuso durante cinco minutos sus propuestas del plan de gobierno para garantizar los derechos de las y los niños.

“Siempre dije que si no hubiera sido científica, si no estuviera en la política, probablemente me hubiera dedicado a ser maestra de jardín de niños porque siempre tuve una conexión especial con las niñas y niños”, fue el primer mensaje que dijo la aspirante presidencial de Morena.

Explicó que sus propuestas una vez en el gobierno, en caso de ganar la presidencia, son para proteger a los niños, entre ellas se encuentra apoyar a las mujeres desde el embarazo, ya que por falta de información o pobreza se desconoce a qué se enfrentarán en este proceso.

También que habrá prevención desde los primeros días de vida, esto incluye tamizajes para conocer si tienen alguna enfermedad, garantizar la vacunación y seguimiento en los primeros mil días de vida.

Sheinbaum explicó que desde muy pequeños deben tener la posibilidad de tener una buena alimentación, porque se va a recuperar la lactancia materna, “tenemos que insistir en ello”.

“Yo tenía una visión cuando entré a la Jefatura de Gobierno y dimos una beca a los niños y niñas, y además hice gratuitas las estancias infantiles públicas cuando antes tenían que ser pagadas y esa visión es que las niñas y niñas no son el futuro de México, son el presente”, dijo.