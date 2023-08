Sheinbaum hace un llamado a la unidad

“Nosotros luchamos por derechos, por bienestar, por democracia y por dignidad; del otro lado, ellos quieren privilegios, ellos quieren que regrese el México del pasado”, resaltó Claudia Sheinbaum Pardo durante la Asamblea Informativa que realizó en Izúcar de Matamoros, Puebla, en donde destacó que solo con la Transformación los mexicanos tienen un mayor acceso a los derechos universales.

En esa lucha por los derechos destacó el tener acceso a una educación gratuita como uno de los derechos fundamentales, por el cual ha luchado desde que era estudiante liderando diferentes movimientos estudiantiles y, posteriormente, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde creó universidades gratuitas y otorgó becas a todos los alumnos de educación básica en escuelas públicas con programas como “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar”.

Garantizar la unidad

Reconoció que para lograr la continuidad de la Cuarta Transformación y su lucha por los derechos es indispensable garantizar la unidad dentro del movimiento, pero sobre todo con el pueblo de México.

“La unidad en nuestro movimiento es indispensable, pero no solo es la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el movimiento de Transformación”, comentó.

Exhibió a la oposición como un grupo que busca regresar al pasado, con personajes como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahora fue nombrado como encargado de seguridad de la oposición.

Al comienzo del evento, Claudia Sheinbaum recibió el Bastón de Mando de manos de representantes de los pueblos originarios de Izúcar de Matamoros, un reconocimiento que representa la voz de las comunidades, acompañado por el sonido de los caracoles que se hicieron escuchar a los cuatro vientos.