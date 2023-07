Sheinbaum impugnará nuevas medidas cautelares

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el partido Morena no le ha notificado ningún tipo de medidas cautelares que haya emitido el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a dejar de hacer recorridos o asambleas informativas en todos el país como lo ha venido haciendo; no obstante, adelantó que conoce la resolución por los medios y en cuanto llegue procederá a impugnarla.

De visita en San Luis Potosí, en donde se reunió con empresarios y después sostuvo una asamblea informativa con simpatizantes de la 4T en instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), Sheinbaum Pardo indicó que ya le debía la visita a los potosinos y al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con quien tiene una muy buena relación.

Además, pidió no olvidar la lucha histórica para alcanzar la Cuarta Transformación de México, fue la reflexión que hizo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ante simpatizantes y militantes en San Luis Potosí, donde recordó que, gracias a esos años de esfuerzo, hoy se tiene un gobierno donde la prioridad son los que menos tienen y se acabó con la corrupción de los grupos privilegiados.

“A mí no se me olvida que sin recursos ni nada vine a recorrer San Luis Potosí para convencer a la gente de la importancia de la Cuarta Transformación de la vida pública, nunca se me va a olvidar. No se me olvida cuando platiqué con Concepción Calvillo, con la familia Nava, que estábamos en contra de los fraudes electorales, no se me olvida que participé en un movimiento estudiantil para defender la educación pública gratuita y de calidad”, comentó.