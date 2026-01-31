Sheinbaum inaugura primera etapa del viaducto

Desde Tijuana, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México tiene como principio el tender puentes, ya que son mejor que los muros, además de que a las mexicanas y a los mexicanos los define el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria, así como la defensa de su soberanía e independencia.

“Hoy que estamos en la frontera, cerrar con tres pensamientos. El primero: un abrazo con todo nuestro cariño a todas las paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera. Los queremos, son héroes y heroínas de la patria, que nunca se nos olvide, ellos ayudan a sus familias. California, que está aquí a un lado, dicen que ya es la cuarta economía del mundo si se tomara California como un país, pues California no sería lo que es si no fuera por los paisanos, por las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Lo segundo: para las y los mexicanos los puentes siempre son mejor que los muros, siempre. Tender puentes es nuestro principio.

“Y lo tercero: por encima de todo, nuestros valores. El valor de las mexicanas y de los mexicanos es la fraternidad, es el amor al prójimo, siempre. Y no debemos olvidar que las mexicanas y los mexicanos tenemos cuatro amores por lo menos: el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a la naturaleza y el amor a la patria”, expresó tras encabezar la inauguración de la primera etapa del viaducto elevado de Tijuana.

La jefa del Ejecutivo federal cortó el listón inaugural de la primera etapa del viaducto elevado de Tijuana, que reducirá el tiempo de traslado de 34 a 12 minutos desde La Garita y zona centro hasta la carretera que conecta con las playas de la ciudad y que, en una segunda etapa, llegará hasta el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Dice que Pemex envía a Cuba menos del 1 % del petróleo

Y ante el envío de petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha enviado “menos del 1 % de lo que produce México”.

Sheinbaum Pardo insistió en la ayuda humanitaria para la isla.

Ante la orden del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, Sheinbaum señaló que podría haber “afectación a la vida de las personas”.

En otro tema, la presidenta indicó que a cualquier persona migrante que llegue a la frontera con Estados Unidos se le ofrece atención con la estrategia “México te abraza” y con la “Tarjeta Bienestar Paisano”, para que puedan llegar a su destino sin complicaciones económicas.

Reunión de Sheinbaum y Trump

Así también, señaló Claudia Sheinbaum Pardo que aún no existe una fecha definida para una eventual reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que, de concretarse, el tema central del encuentro sería el comercio bilateral.

La mandataria federal señaló que incluso el propio Trump ha reconocido públicamente que no hay una fecha establecida para dicho encuentro, por lo que cualquier especulación al respecto es prematura.

El peso frente al dólar

Por otra parte, la presidenta destacó que ayer viernes 30 de enero el dólar cotiza en 17.35 pesos y aseguró que la economía mexicana está fuerte a pesar de la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Explicó que cuando el peso está más bajo, favorece las importaciones porque las personas que exportan ganan más.