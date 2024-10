Sheinbaum invita a España a iniciar proceso de disculpa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, ejemplos sobre disculpas públicas que han realizado distintas naciones por crímenes de lesa humanidad, para con ello animar al gobierno de España a comenzar el proceso de disculpa pública a los pueblos originarios de México.

“Vamos a pasar un video, que es 12 de octubre, que hace muchos años y todavía en España el… Antes le llamaban ‘el día de la raza’, que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos; somos una especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México”, puntualizó.

En el video se muestran casos como el de Estados Unidos, que ofreció disculpas por infectar deliberadamente con enfermedades venéreas a cientos de guatemaltecos; el de Países Bajos, que se disculpó por ejecuciones sumarias en Indonesia en la década de los años 40; el de Francia, que en 2018 admitió su responsabilidad por crímenes durante la guerra de Independencia de Argelia y tres años después en Ruanda. Igualmente, el caso de México que, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas al pueblo maya, al pueblo yaqui y a la comunidad china por hechos de violencia y discriminación.

“Estos ejemplos confirman que ofrecer disculpas por agravios del pasado permite resolver heridas históricas y libera tanto a quien ofrece perdón como a quien le otorga”, expone el video presentado.

En otro tema, la mandataria aseguro que sobre la elección por medio del voto popular de integrantes del Poder Judicial (PJ), no ve ninguna crisis constitucional y que se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) va a participar en la ejecución de la reforma judicial y entregar al Senado las listas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

Retoma relación con embajador Ken Salazar

Y tras la “pausa” que puso el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la relación con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por sus críticas a la reforma judicial, la presidenta retomó los vínculos, pero “con lineamientos”.

Informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió el jueves con Salazar.

Va por “carrito” eléctrico barato para competir con Tesla

Así también, destacó la idea de hacer cadenas de cobre para ser usado en los autos eléctricos, Sheinbaum Pardo informó que ya hay prototipos del “carrito” eléctrico que se busca producir, pero serán presentados después.

También expuso que un vehículo eléctrico tiene tres veces más cobre que uno de combustión interna, por lo que es una materia prima fundamental para la operación de estos autos.

“La otra es hacer el carrito, digo carrito porque la idea es hacer un auto compacto pequeño. Ustedes saben que en las ciudades de nuestro país, o en el mundo hay distintos tipos de autos, un auto Tesla, por ejemplo eléctrico, es muy oneroso”, señaló.

Sheinbaum visita Guerrero

Más tarde, llegó a Guerrero a una reunión privada con titulares de diversas dependencias para evaluar los daños que ocasionó el huracán John.

En la Doceava Región Naval de Acapulco, en declaraciones con los medios de comunicación, La jefa del Ejecutivo federal explicó que acudió a la colonia Alejo Peralta para revisar los daños que ocasionó este fenómeno natural.

“Fuimos ahorita y venimos hacer una supervisión de cómo vamos en la limpieza y en la reconstrucción de todo Guerrero, ya está mejor obviamente, pero nos falta apoyar a todas las personas”, declaró.