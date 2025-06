Sheinbaum llama a morenistas a mesurar mensajes

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los militantes de Morena a mesurar los mensajes que comparten en sus redes sociales en contra del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.).

Ayer viernes, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria hizo referencia al acontecimiento en redes sociales, donde estuvieron involucrados -sin mencionar sus nombres- Melissa Cornejo y Christopher Landau.

Esto, luego de que Cornejo, quien se identifica como consejera estatal de Morena en Jalisco, posteara en sus redes sociales un mensaje en apoyo a las protestas por las redadas llevadas a cabo en distintas ciudades estadounidenses.

Lo anterior derivó en que esta mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo hiciera un llamado a los militantes del partido guinda, señalando que no está bien promover acciones violentas y pidiendo que se deje de hacer política en redes sociales, específicamente en la plataforma X.

Habla sobre muerte de mexicano en EE. UU.

Así también, señaló que se tiene que hacer toda investigación de la muerte de un mexicano en un centro de detención migratoria en Georgia.

A pregunta expresa, la jefa de Ejecutivo federal señaló que su gobierno siempre buscará el respeto a los derechos humanos de todos los paisanos en el exterior.

"Es una persona que se registró con un nombre distinto y no registró su nacionalidad, hasta toda la investigación que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se solicitó más información para saber cuáles fueron sus condiciones del fallecimiento. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación y nosotros siempre vamos a buscar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el exterior", dijo.

Llama a ICE a no hacer redadas en Copa Oro

Además, la mandataria mexicana hizo un llamado al gobierno norteamericano, específicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), para que no realice redadas en el partido inaugural de la Copa Oro, en el que se enfrentarán el 14 de junio las selecciones de México y República Dominicana, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

"No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción, esperamos que no lo haya, o hacemos un llamado a que no lo haya, alguna acción del servicio de migración y aduanas por parte del Gobierno de los Estados Unidos", dijo.

Reconoce campaña de Salma Hayek en TikTok

Así también, reconoció la campaña que ha impulsado la actriz mexicana Salma Hayek en redes sociales, en defensa de los migrantes mexicanos en EE. UU.

Claudia Sheinbaum indicó que varios artistas han estado subiendo videos de apoyo a los migrantes en la Unión Americana ante las redadas que ha impulsado la administración del presidente Donald Trump.

Destacó que los migrantes contribuyen de una manera muy importante a la economía de EE. UU., pues cerca del 80 % de sus ingresos se quedan en ese país en consumo y en impuestos.

Ademas, llamó antipatriotas a los legisladores de la oposición, por las críticas a las acciones del Gobierno Federal para contrarrestar las políticas antimigrantes del país vecino del norte.

"Esta actitud de muy antipatriota, muy, muy antipatriota y muy hipócrita, el conservadurismo, hay mucha hipocresía, mucha hipocresía y tienen mucho odio, ya les dije que mejor, este, hagan una autocrítica de por qué el pueblo ya no los reconoce", dijo.

Pide aclaración a Calderón

En otro tema, Sheinbaum señaló que el expresidente Felipe Calderón debe de aclarar qué pasó con la advertencia que le hizo el general Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa Nacional, quien le alertó en dos ocasiones que Genero García Luna, entonces titular de Seguridad Pública, tenía nexos con el narcotráfico.

La mandataria federal reiteró que este caso depende de la Fiscalía General de la República (FGR), y que por parte de su gobierno no solicitaría una investigación.

Finalmente, Sheinbaum Pardo resaltó que, como parte del Plan México, se tiene la meta de que el país se convierta en el quinto más visitado en el mundo, lo que representa un incremento del 40 % para 2030.

"Son muy importantes los ingresos del turismo. Pasar del sexto al quinto lugar, es un salto muy importante. Y tenemos claro, hay un plan para incrementar el turismo en los distintos sectores. Nosotros también en nuestro impulso queremos llegar al quinto lugar", aseguró.

La presidenta de México expuso que el turismo es el tercer lugar en captación de divisas, además de que es un sector que se ha incrementado de manera importante gracias a que "México está de Moda".