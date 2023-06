Sheinbaum: mujer y representante de la continuidad de la 4T

“Me siento honrada de ser la mujer que entre todos los compañeros representa la continuidad de la Cuarta Transformación; claro, con sello propio’’, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, sobre su posición como la única mujer en la contienda interna de Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

A pregunta expresa de medios de comunicación, aseguró que el camino que arrancará el próximo lunes por toda la República mexicana para ser la próxima coordinadora de la defensa de la transformación, es una clara muestra de que la ciudadanía está preparada para hacer el gran cambio, “pudo haber sido que fueran puros hombres, en este caso, que estemos es un reconocimiento; ya lo decía, casi el 68 % de los ciudadanos y ciudadanas de México consideran que es muy importante que haya una mujer presidenta’’.

Al respecto confirmó estar lista para ser ella quien represente a las mujeres, pero también garantizó que seguirá defendiendo y buscando los derechos de todo el pueblo desde su visión y trayectoria, las cuales defendió como su máximo distintivo, “soy la única que se originó en la ciencia, soy la única que viene luchando desde muy joven en movimientos sociales por los derechos del pueblo de México, por la democracia, por las libertades y soy la única mujer, vamos arriba en las encuestas, es una gran responsabilidad, pero estamos listas’’.

También, en lo que respecta a los posibles debates que pudieran originarse con sus compañeros de partido, Sheinbaum Pardo recalcó que su prioridad será siempre defender la unidad y el proyecto de nación del movimiento, “en todo este proceso no me van a escuchar hablar mal de mis compañeros, los adversarios están del otro lado, no dentro del movimiento, algunos nos van a querer poner a debatir, ese es el trabajo, pero de mi parte habrá búsqueda de unidad’’, concluyó.