Sheinbaum no estuvo en riesgo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los elementos del Ejército Mexicano, encargados de la seguridad de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, dejaron acercarse a las personas encapuchadas que interceptaron su camioneta el domingo en Chiapas, porque no estaban armadas.

“Todos los candidatos tienen protección. (Elementos del Ejército que cuidaban a Sheinbaum) se acercaron, vieron que no estaban armados y estuvieron nada más pendientes. Esto es bastante común cuando uno recorre todo el país. En las carretas, los paran a uno. Si yo voy a una gira por la Costa Chica, ya sé que me tengo que parar 20 veces de Acapulco a Argelia, o 30, me están parando”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Al cuestionarle si estuvo en peligro la candidata de Morena, López Obrador comentó que la integridad física de Sheinbaum Pardo no estuvo en riesgo, y aseguró que se trató de un montaje realizado por el crimen organizado o por integrantes de la oposición.

En medio de las campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, es una mujer inteligente con las tres “C”.

“Es una mujer con principios, con ideales, honesta y con carácter, tiene las tres C que se necesita para estos menesteres: cabeza, corazón y carácter. No tiene que ver con la cosa electoral”.

Sin mencionar su nombre, el presidente López Obrador señaló que si pasara algo similar a la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, también la defendería.

Y sobre la disputa del crimen organizado en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la frontera de Chiapas y Guatemala dos grupos del crimen organizado se disputan la zona.

Dijo que en el municipio de Frontera Comalapa “sí hay grupo de la delincuencia, hay dos grupos que están enfrentados. Acaba de haber por ahí cerca un enfrentamiento”.

“Toca madera” para que continúe calma

El presidente Andrés Manuel López Obrador “tocó madera” para que el proceso electoral siga en calma; no obstante que se han perpetrado más de 20 homicidios de candidatos a diversos puestos de elección popular en el país.

“Revisen la historia, cómo se ha llevado a cabo los cambios de gobierno, las transiciones, las elecciones presidenciales en la historia de México, aún en la época de mayor antidemocracia, cómo se nos va a olvidar que durante el gobierno de Salinas, hace relativamente poco, asesinaron al candidato del PRI a la Presidencia, por eso toco madera”, comentó López Obrador.