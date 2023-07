Sheinbaum pedirá se bajen los espectaculares

“Voy a hacer un llamado para que se bajen los espectaculares”, afirmó la aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, al afirmar que en en el caso de ellos, son sus compañeros en los estados quienes en el afán de ayudar han subido este tipo de publicidad.

Dijo estar de acuerdo con el llamado del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aunque “nosotros no los hemos pagado, no los hemos promovido pero hay compañeros que nos ayudan y los han subido en algunos estados, en algún momento una entrevista que me hicieron en una revista y promovieron la revista, pero estoy de acuerdo es importante que no sea a través de espectaculares”.

Reiteró que ya ha realizado este llamado a sus compañeros, pero ahora lo hace de manera publica a quienes en las entidades la están apoyando.

Posterior a su llegada al aeropuerto de Ciudad del Carmen, donde fue recibida al ritmo Mc Lueta y Rapero 59, quienes con un rap encapsularon la felicidad de los carmelitas que le dieron la bienvenida, Claudia Sheinbaum realizó un recorrido por el mercado municipal “Alonso Felipe de Andrade”, en donde aprovechó para desayunar algunos platillos típicos de la región, como suaves de cochinita, negritas de pavo y agua de nance en el local “El Paisano”, así como para saludar a comerciantes, algunos habitantes y niños que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, acudió a un encuentro con la comunidad artística de la región en playa La Puntilla.

Más tarde, en Ciudad del Carmen, Campeche, Claudia Sheinbaum Pardo explicó desde que solo con los gobiernos de la Cuarta Transformación se pueden lograr los grandes cambios que se necesitan a lo largo y ancho del país, ya que con este modelo de gobernanza, que tiene como base el humanismo mexicano, se ha puesto como prioridad a aquellos lugares que por años fueron ignorados, “por primera vez se miró al Sureste para darle beneficios”, recalcó.