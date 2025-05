Sheinbaum pide a paisanos enviar cartas a senadores

Al manifestar “No al impuesto de las remesas”, la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a los paisanos a enviar cartas a los senadores estadounidenses para exhortarlos a no aprobar que se impongan aumentos a las remesas que envían extranjeros desde Estados Unidos.

Esto luego que la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó aplicar un impuesto de 3.5 % a las remesas enviadas por extranjeros desde el país vecino.

La jefa del Ejecutivo señaló que la próxima semana un equipo del gabinete del Gobierno Federal viajará a la Unión Americana para hablar con senadores y exhortarlos a que no aprueben el grabar las remesas.

Así también, rechazó que su gobierno haya acordado con el gobierno de Donald Trump designar áreas de la frontera sur de Estados Unidos como “zonas de seguridad nacional”, lo que ocasionará que migrantes puedan ser multados, arrestados o enjuiciados.

La mandataria federal señaló que el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de hacer lo que ellos determinen en su territorio, así como el Gobierno de México, dijo, tiene derecho a manifestar que no está de acuerdo con esta medida.

Reacciona a llamados a no participar en elección judicial

Y ante posibles manifestaciones a no votar el 1 de junio en la elección al Poder Judicial, la presidenta dijo que México es un país libre por lo que pueden ejercer su derecho a manifestarse.

No obstante, Sheinbaum pidió que en caso de no ejercer su voto posteriormente no señalen que hay autoritarismo.

Sheinbaum mencionó que el objetivo es llamar a la ciudadanía a votar, “a ejercer libremente el derecho al voto. A eso estamos convocando”.

Descarta reunirse con la CNTE

Así también, Claudia Sheinbaum Pardo descartó este viernes reunirse personalmente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que está abierta la mesa y el diálogo con la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; y de Educación, Mario Delgado.

“¿Se descarta la mesa aquí en Palacio?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“Conmigo, sí”, respondió.

La presidenta Sheinbaum recordó que la reunión entre ella y los maestros con la Coordinadora estaba acordada desde hace varios días e indicó que los maestros disidentes no tendrían que haber golpeado a comunicadores el pasado miércoles cuando bloquearon todos los accesos de Palacio Nacional.

También señaló las afectaciones que han ocasionado a la población de la Ciudad de México con sus movilizaciones en la capital de la República.

Se pronuncia tras sentencia a García Luna

Por otra parte, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que los 2.5 mil millones de dólares que tendrá que regresar al Gobierno de México el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereyra, representan un año completo de la Pensión Mujeres Bienestar o el costo del Tren México-Pachuca.

Explicó que para la Pensión Mujeres Bienestar reciban un apoyo bimestral de mil 500 pesos, “pues representa más o menos esa cifra, 50 mil millones de pesos”.