Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes

Al mencionar que cuando se gobierna hay un principio inviolable a la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que reconozca la labor de los mexicanos y mexicanas que viven del otro lado de la frontera.

En ese sentido, Sheinbaum agradeció a Marco Rubio por que trató a México “con mucho respeto” esto al arrancar la gira por el país en el marco del Primer Informe de Gobierno.

“(...) le dijimos algo que es muy importante para todas y para todos nosotros, le dijimos reconozca nuestros paisanos que viven del otro lado de la frontera, porque no solo ayudan a sus familias en México, sino que han crecido también la economía de los Estados Unidos”, aseguró la mandataria federal

Sheinbaum señaló que siempre va a defender a los paisanos, “y su gobierno está siempre para protegerlos y para abrazar y sobre todo lo más importante, que es el valor que se tiene cuando se gobierna para el pueblo, la entrega, la honestidad, el amor y el amor a la patria”.

Problema de Pemex es la deuda en sexenios anteriores

En otro tema, la presidenta afirmó que durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó su deuda en alrededor de 60 mil millones de dólares, pero sin incrementar su producción.

Explicó que en 2007 la deuda de Pemex era de alrededor de 46 mil millones de dólares, y al término de la administración de Peña Nieto ésta aumento hasta 105 mil millones de dólares.

Añadió que el próximo lunes iniciarán los pagos a los proveedores de Pemex a través del fondo de inversión, que instrumentan la Secretaría de hacienda y Crédito Público y Banobras.

“Ahora empieza ya un nuevo pago a través de este instrumento financiero, que se hizo con Hacienda y Banobras, por lo que me informaron la Secretaría de Hacienda empiezan el lunes, ya los nuevos pagos”, indicó Sheinbaum.

CSP reacciona a las aspiraciones de Kenia López

La representante del Ejecutivo federal reaccionó entre risas a las aspiraciones presidenciales de la panista Kenia López Rabadán, quien recientemente asumió la presidencia de la Cámara de Diputados.

La mandataria declaró que a López Rabadán le falta un año de cumplir como presidenta de San Lázaro, y “cinco largos años” para el 2030.

“Apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda futureando. Llama la atención”, expresó.

“Todos tienen derecho a tener aspiraciones (...) Y después el pueblo decide”, expresó Sheinbaum Pardo.

En otro tema, la presidenta aseguró que las seis personas mexicanas que partieron a Gaza en la Flotilla Global Sumud, para llevar ayuda humanitaria ante el conflicto Israel-Palestina, “tienen todo el apoyo” del Gobierno de México.