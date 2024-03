Sheinbaum presenta eje de gobierno “República Sana”

Impulsar el mejor sistema de salud para el bienestar, es una prioridad para el proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación en el país, aseguró la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien además presentó el eje de gobierno “República Sana” de su proyecto de nación, que consolidará el acceso a la salud pública como un derecho humano.

Claudia Sheinbaum destacó que, para la implementación de este eje de gobierno, cuenta con el mejor equipo de expertos para la definición de una política de la salud que pone al centro a las personas y a los avances logrados en los primeros años de transformación, con la consolidación del sistema IMSS-Bienestar.

Acceso a la salud

Precisó que la Cuarta Transformación es el único proyecto que garantiza el acceso a la salud como un derecho humano y no como una mercancía, a diferencia de los gobiernos neoliberales que pusieron en marcha proyectos que no resolvieron las problemáticas en esta materia y que generaron focos de corrupción.

“Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud o del viejo Seguro Popular que no solo no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades; sino de consolidar un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, y está en el [artículo] 4.° constitucional el acceso a la salud como un derecho humano, y eso es, en esencia, el principio con el cual diseñamos esta política”, aseveró.

Por su parte, el doctor David Kershenobich Stalnikowitz, encargado del eje de salud en los “Diálogos para la Transformación”, explicó que el eje “República Sana” consiste de 10 puntos para garantizar el acceso a la salud a la población:

1.- Gobernanza del sistema de salud: Consiste en la distribución de funciones y coordinación entre las distintas instituciones de salud pública. La Secretaría de Salud será responsable de las actividades normativas y regulatorias en concordancia con el Consejo de Salubridad General; será responsable de la prevención y de la salud pública; el IMSS atenderá a la población con seguridad social; el IMSS-Bienestar se encargará de la atención médica de quienes no cuenten con seguridad social; la receta electrónica migrará a la Plataforma Sistema de Información de Medicina Familiar (SIMF); Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V. (Birmex), se encargará de la compra consolidada, almacenamiento y distribución de medicamentos.

2.- Infraestructura y modernización del sistema de salud: Con la implementación, a corto, mediano y largo plazo, de un “Plan Maestro de Infraestructura”, que incluye conceptos como salud digital.

3.- Cultura de la prevención y la salud: Fortalecer el esquema de vacunación en infantes, niñas y niños, adolescentes, adultos y adultos mayores a través de una extensa campaña nacional; promover la producción nacional de vacunas y fortalecer la red de frío y la capacidad técnica; impulsar estilos de vida saludables, donde entra el programa de salud “Casa por Casa”.

4.- Consolidación del programa de gratuidad: Garantizar los medicamentos gratuitos, en coordinación con la industria farmacéutica, particularmente con Birmex.

5.- Atención primaria: Fortalecer las condiciones laborales del personal de salud e incentivos para familiares que cuidan a personas con enfermedades crónicas.

6.- Primeros mil días de vida y envejecimiento: Programas con el objetivo de velar por el bienestar físico y mental de las mexicanas y mexicanos desde el momento del nacimiento, así como en la vejez.

7.- Política industrial del sector salud: Consiste en aprovechar la capacidad científica del país para lograr el máximo desarrollo nacional del sector salud.

8.- Programa para un plan de estudios médicos alternativos: a fin de impulsar la formación de médicos enfocados en la atención preventiva.

9.- Programa de un plan de recursos de enfermería: reconocer el trabajo de las enfermeras como proveedoras de servicios de diagnóstico y atención primaria.

10. Programa de servicio civil para la administración de la salud: simplificar la estructura administrativa de los servicios de salud, con capacidades productivas, equidad y diversidad, responsabilidades organizacionales, entre otras.

Sello propio con calidad

Por su parte, el coordinador de los “Diálogos por la Transformación”, Juan Ramón de la Fuente, destacó el perfil científico de la doctora Claudia Sheinbaum para implementar un sello propio con calidad en el fortalecimiento del sistema de salud.

“El que vayamos a tener una científica en la Presidencia de la República nos da enormes oportunidades para avanzar en diversos temas, [siendo] uno de ellos el de la salud, habrá más ciencia y más conocimiento para hacer mejor el trabajo de prevención, de tratamiento y de rehabilitación; pero también, el que sea una científica nos garantiza que habrá en la Presidencia de la República un sello propio, un sello distintivo, de rigor, en donde el conocimiento va a ser una palanca habitual en las tareas de gobierno”, aseguró.