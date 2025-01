Sheinbaum presenta Plan Nacional de Desarrollo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual será la guía del gobierno para definir las prioridades en materia económica, social y política en el sexenio, y que contará con la participación del pueblo de México, a través de foros que se llevarán a cabo en todo el país del 6 al 19 de enero.

“Nosotros creemos que con el Plan México y el Plan de Desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía”, destacó durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Agregó que el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México representan una visión que concibe a la educación, a la salud y a la vivienda como derechos del pueblo; y que busca sobre todo, el bienestar de las y los mexicanos.

“Una visión de desarrollo del país que lo que busca es, sí, crecimiento económico, pero sobre todo bienestar. O sea, el desarrollo tiene que tener dos apellidos: sustentabilidad y bienestar”, agregó.

Caravanas migrantes

En otro tema, la mandataria afirmó que se le dará acompañamiento a las caravanas de personas migrantes que transiten por el país, a días de que Donald Trump asuma el cargo como presidente de Estados Unidos.

Señaló que habrá un periodo de transición en la titularidad del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que sigue al frente Francisco Garduño.

Se les va atendiendo en el camino, se les orienta, se les da incluso la posibilidad de que tengan trabajo en México. Muchos como van caminando deciden regresar a sus países de origen”, expuso.

Dijo que, a través de estos esquemas, se ha logrado que no lleguen a la frontera con Estados Unidos.

Sobre el nuevo titular del INM, dijo que el proceso de transición durará unos meses, hasta que Sergio Salomón asuma el cargo.

“Lo han hecho muy bien”, dice Sheinbaum

Al ser cuestionada si sumará a expriistas como representantes de México en el exterior, como se hizo en el sexenio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quienes se sumaron a la 4T como embajadores “lo han hecho muy bien”.

“No veo porque deba haber preocupación, lo han hecho muy bien la verdad, han trabajado muy bien todos los embajadores y embajadoras, y además es parte de las atribuciones que tiene el presidente o la presidenta de la república, entonces no se está afectando.

Mas bien lo que queremos es que las y los embajadores promuevan lo que está ocurriendo en el país, que sean informadores, todos y todas”, dijo.