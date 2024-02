Sheinbaum propone planificar inversión extranjera en el país

Claudia Sheinbaum, candidata Presidencial por Morena, propuso planificar el destino de la inversión extranjera durante la siguiente administración federal, identificando los recursos con los que cuenta cada entidad para encauzar proyectos de acuerdo con las condiciones geográficas.

En su podcast, la exjefa de gobierno detalló que conversó con Altagracia Gómez, y detalló que es una empresaria que está a cargo de la Planeación para la inversión en su documento denominado Proyecto de Nación, para identificar dónde hay agua, recursos naturales, acceso a la electricidad, entre otros factores, y así planear dónde colocar a las empresas que quieran invertir en el país.

“Lo que no queremos es que llegue esta inversión a lugares donde, a lo mejor, no hay agua, entonces les quitan el agua a las personas, sino que sea una inversión ordenada que nos permita el desarrollo nacional a muy largo plazo”, dijo.

Refirió que también se plantea la posibilidad de innovar a partir de corredores industriales para que el país comience a producir ciertos bienes, por ejemplo, automóviles eléctricos.

“No necesariamente es que vengan a poner una armadora en México, somos capaces de crear. México. Si no, a poco los mexicanos no somos capaces de crear nuestro auto eléctrico y producirlo, no tenemos por qué negarnos a esa posibilidad”, expresó.

Por su parte, Altagracia Gómez refirió que la finalidad es que “el corto plazo no vaya a comprometer el largo plazo del país, sino que lo potencie”, por lo que analizan la economía mixta mediante un análisis holístico de la rentabilidad económica que pueden tener las compañías y los clientes, pero también de las comunidades y los colaboradores.

Refirió que buscan identificar las vocaciones regionales, ya que en el país hay cerca de 500 parques industriales AAA, que podrían ayudar a potenciar el corredor transístmico, para que compita con el Canal de Panamá.

“Tenemos ya los requerimientos de vivienda que en cada polo se necesita construir para los nuevos empleos que llegarán, y dentro de estos corredores de bienestar”, afirmó.