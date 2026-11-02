Sheinbaum quiere conocer a niña genio chiapaneca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido a la petición que realizó el influencer Alexis Omman, quien a través de sus redes sociales hizo un llamado a que la mandataria “dé una medalla o simplemente le dé la mano” a una niña genio llamada Xóchitl, originaria de Chiapas, que inventó un artefacto certificado para resolver el problema del agua, calentándola sin desperdicios.

“¿Creen que una presidenta, con todos los problemas que están pasando, quiera invertir un día en ayudar a una niña?”, cuestionó el creador de contenido, quien se ha vuelto viral en distintas plataformas digitales como TikTok e Instagram por videos en donde realiza donaciones y brinda ayuda humanitaria a distintas personas y causas sociales.

“Querido Alexis, vi tu video. Me encantaría conocer a Xóchitl y apoyarla”, comentó Sheinbaum Pardo en el video del influencer donde realizó este llamado, que a la fecha suma más de un millón 600 mil visualizaciones y que ha sido compartido más de 73 mil veces tan solo en Instagram.

Omman aclaró que no es una persona interesada en la política y que no busca dinero para financiar los sueños de Xóchitl, ya que estos recursos los cubrirá “de su bolsa”.

“Cuando un presidente, de cualquier país, habla sobre algo, se convierte en una noticia nacional. Vamos a usar eso para algo positivo (...) Presidenta, solo denos un día y hagamos algo bueno”, comentó el creador de contenido.

El influencer resaltó la labor de Xóchitl y aseguró que sea cual fuere la decisión de la presidenta Sheinbaum, la simple acción de reconocer el trabajo de la niña le abrirá las puertas a que más gente conozca su trabajo.

Alexis Omman cuenta con más de 13.9 millones de seguidores en Instagram y más de 29.1 millones de seguidores en TikTok.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado este Día de Muertos a honrar la memoria de nuestros ancestros, celebrar la herencia de los pueblos originarios y reconocer la grandeza cultural que da identidad a los mexicanos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria destacó la importancia de preservar tradiciones porque, dijo, esto significa reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro.

“Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos antecedieron”, expresó.

Sobre el altar

Sheinbaum Pardo afirmó que el altar de Día de Muertos es un espacio de amor, memoria y tradición. Por eso, compartió con la ciudadanía cómo se celebra esta tradición en el recinto histórico de Palacio Nacional.

“A través de las fotografías, las anécdotas, los aromas y los platillos favoritos recordamos a quienes ya no están y mantenemos vivos los vínculos que forman parte de nuestra historia. Así transmitimos nuestras tradiciones de generación en generación”, mencionó.

La presidenta resaltó que la flor de cempasúchil es originaria de México y que su nombre proviene del náhuatl, que significa “veinte flores o muchas flores”. Además, explicó que para los mexicas representaba al sol porque se creía que sus pétalos conservaban su luz y su calor.

“Por eso, hasta nuestros días colocamos caminos de cempasúchil en nuestras ofrendas pues, según la tradición, su color y su aroma guían a nuestros seres queridos de regreso a casa. Porque recordar también es una forma de mantener viva la memoria”, concluyó.