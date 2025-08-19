Sheinbaum ratificó trabajo de Adán, asegura Monreal

Tras la reunión que sostuvo este lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, dijo que la titular del Ejecutivo ratificó el trabajo de Adán Augusto López como coordinador de los legisladores morenistas en el Senado.

Ratificación

Además, Monreal descartó cambios en la coordinación del Legislativo, ante el caso de Hernández Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad con Adán Augusto López.

“Lo que yo observé fue una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado”.

“Lo que yo observé es que tiene la Presidenta respeto por el senador Asan augusto”, dijo Monreal al descartar que se haya tocado el tema de Bermúdez Requena.

“Fue una reunión amable, una reunión cordial con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Tardamos, fue una reunión prolongada porque revisamos toda la agenda legislativa que intentamos deliberar, intentamos de liberar y en su caso aprobar 30 puntos”, detalló.

Después de casi dos horas, señaló que fue una reunión prolongada, pero amable y cordial: “Ella estaba de buen humor, estaba muy en buen sentido, buen talante y nosotros estábamos deliberando la agenda”.