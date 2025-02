Sheinbaum reacciona a reconocimiento de embajada de EE. UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al reconocimiento que hizo la embajada de Estados Unidos en México por “los golpes” contra el crimen organizado, con la detención en Culiacán de Kevin Alonso “El 200”, colaborador de “Los Chapitos”.

“¡Felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado! Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena”, expresó este jueves la embajada estadounidense en nuestro país.

Claudia Sheinbaum explicó que su objetivo no es recibir aprobación de organismos internacionales, sino el respaldo y el reconocimiento del pueblo de México:

“Nosotros lo que buscamos es el reconocimiento del pueblo de México, del trabajo que hacemos. Si aparte hay un reconocimiento de Estados Unidos, pues lo que hacemos es por convicción y por decisión, en particular en el tema de seguridad en los cuatro ejes que hemos planteado siempre, que dieron resultados en la Ciudad de México y que están dando ya resultados en el país y van a seguir dando más resultados”.

“Porque lo que queremos es la pacificación de México, lo que queremos es la protección de la ciudadanía, lo que queremos es que nadie tenga miedo de salir a la calle, ese es nuestro objetivo”, expresó al destacar la atención a las causas.

Además, señaló que el gobierno de Estados Unidos debería de enfrentar más a los cárteles de la droga que hay en su propio país y no solo a los seis carteles mexicanos que hace unos días designó como “terroristas”.

La jefa del Ejecutivo federal cuestionó: “¿Quién distribuye y quién vende la droga en Estados Unidos?”.

“En Estados Unidos deberían de enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando y no solo estos seis grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que vende la droga, que es lo que hemos estado planteando”.

“Queremos muchos Benitos Juárez”

Así también, la mandataria dio avance del plan de justicia para pueblos indígenas de Durango, y dijo que quiere que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “queremos muchos Benitos Juárez”.

Lo anterior, al recordar que el próximo 1 de junio será histórico ya que por primera vez los mexicanos van a elegir jueces, magistrados y ministros del Máximo Tribunal del país.

Además, afirmó que el objetivo de la iniciativa de reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución que envió el jueves al Congreso para prohibir expresamente cualquier intento de intervención extranjera es para proteger a México.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el gobierno Estados Unidos puede nombrarle como quiera a los cárteles de la droga mexicanos, pero recalcó que eso no le da derecho para intervenir en nuestro país.

La recaudación cumplió al 100.2 %

En otro tema, Sheinbaum Pardo aseguró que, gracias a que se acabó con el régimen de corrupción y de privilegios, en enero de 2025 se superó la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, al registrar 100.2 por ciento de cumplimiento con lo que se logró una recaudación de 576 mil 373 millones de pesos (mdp), que permitirá al Gobierno de México cumplir con los Programas para el Bienestar y la realización de obra pública.

“Se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegio a alguien, para que unos paguen impuestos y otros no; cuando todo mundo cumplimos con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados”, puntualizó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Felicita a Rosa Icela por acuerdo de gobernabilidad

Más adelante, la mandataria mexicana felicitó este viernes a la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, por el trabajo hecho para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad entre las autoridades de Nuevo León y la oposición.el tema del presupuesto”,declaró.