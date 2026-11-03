Sheinbaum recibe visita de mujeres de Naucalpan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a un grupo de mujeres de Naucalpan, Estado de México, a quienes les dio un recorrido por el recinto histórico.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo externó que “en cada mujer mexicana habita una heroína y todas tenemos una historia que merece ser contada”.

“Mujeres con historias, experiencias y caminos distintos, pero unidas por la fuerza, la valentía y los sueños que las caracterizan”, escribió.

En las imágenes, se observa cómo la titular del Ejecutivo federal recorre Palacio Nacional con las naucalpenses, a quienes les mostró el despacho presidencial y la Sala Mujeres en la Historia.

“Llegamos todas. Palacio Nacional, la casa del pueblo”, expresó Claudia Sheinbaum.

Este lunes 2 de noviembre, Sheinbaum no ofreció su conferencia mañanera en el Salón Tesorería, en el marco de la conmemoración del Día de Muertos.