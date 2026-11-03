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Sheinbaum recibe visita de mujeres de Naucalpan

Noviembre 03 del 2026
La titular del Ejecutivo federal recorre Palacio Nacional con las naucalpenses. Cortesía
La titular del Ejecutivo federal recorre Palacio Nacional con las naucalpenses. Cortesía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a un grupo de mujeres de Naucalpan, Estado de México, a quienes les dio un recorrido por el recinto histórico.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo externó que “en cada mujer mexicana habita una heroína y todas tenemos una historia que merece ser contada”.

“Mujeres con historias, experiencias y caminos distintos, pero unidas por la fuerza, la valentía y los sueños que las caracterizan”, escribió.

En las imágenes, se observa cómo la titular del Ejecutivo federal recorre Palacio Nacional con las naucalpenses, a quienes les mostró el despacho presidencial y la Sala Mujeres en la Historia.

“Llegamos todas. Palacio Nacional, la casa del pueblo”, expresó Claudia Sheinbaum.

Este lunes 2 de noviembre, Sheinbaum no ofreció su conferencia mañanera en el Salón Tesorería, en el marco de la conmemoración del Día de Muertos.

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