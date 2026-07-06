Sheinbaum reitera su apoyo a la Selección Mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su apoyo a la Selección Mexicana de Futbol y llamó a la afición a celebrar con responsabilidad. Esto antes de la derrota ante Inglaterra.

Así lo dijo a través de X. “¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”, expresó.

En el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, México se enfrentó a Inglaterra para el pase a cuartos de final de la Copa Mundial.

Felicita a Isaac del Toro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este domingo al ciclista Isaac del Toro, luego de que conquistara la segunda etapa del Tour de Francia 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria reconoció el desempeño del deportista y destacó su triunfo en una de las competencias más importantes del ciclismo internacional.

“Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia”.