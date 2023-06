Sheinbaum renunciará a su cargo el viernes

“El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación y de dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, anunció Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum añadió que esta decisión corresponde a cumplir con lo acordado por el Consejo Nacional de Morena, movimiento y partido político del cual es fundadora y porque es una aspirante a la candidatura con características únicas, que la hacen mantenerse en la preferencia para encabezar el proyecto de nación por Morena rumbo al 2024.

“Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que al mismo tiempo ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres, desde que tenía solamente 15 años, que he gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, expresó.

Incluso, señaló que, de acuerdo con el Inegi, “67.5 % de las y los mexicanos están muy dispuestos a tener una mujer presidenta”.

Claudia Sheinbaum precisó que, en su momento, planteó que no era necesario renunciar a los cargos para participar en la encuesta, sin embargo, con la decisión acordada por el Consejo Nacional de Morena, “que considero acertada, entiendo que por encima de todo está el proyecto de transformación y por ello respetaré todo lo que fue aprobado el día de ayer por el Consejo Nacional”.

Asimismo, informó que por convicción de transparencia y rendición de cuentas, el próximo jueves 15 de junio, a las cuatro de la tarde en el Monumento a la Revolución, realizará un encuentro ciudadano para exponer lo realizado en la Ciudad de México durante su gestión.

Finalmente, acompañada de las y los integrantes de su gabinete, Claudia Sheinbaum, la primera mujer electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, agradeció a su equipo de trabajo, así como a todas y todos los capitalinos.