Sheinbaum responde a acusaciones de Noem

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien "condenó" a la titular del Ejecutivo federal por "alentar" a las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California.

Al respecto, la presidenta de México expresó en sus redes sociales que Noem, equivocadamente, mencionó que alentó protestas violentas en Los Ángeles.

"Le informó que es absolutamente falso", respondió la mandataria mexicana al compartir un video de las declaraciones que hizo el lunes en su mañanera en Palacio Nacional.

"Claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México.

Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará", dijo la presidenta Sheinbaum Pardo.

No hay más mexicanos detenidos en redadas

Además, descartó que haya más personas mexicanas detenidas ante las redadas registradas en algunas ciudades de Estados Unidos, principalmente de Los Ángeles, California, y de nuevo rechazó las manifestaciones con violencia.

Indicó que el canciller Juan Ramón de la Fuente reportó que 42 connacionales fueron detenidos y no se registraron heridos durante su detención.

Así también, Sheinbaum Pardo dijo que, la disminución de la migración de mexicanos a Estados Unidos ha sido posible por la atención de las causas, es decir que tienen una mayor calidad de vida.

Rechaza otra vez reporte de OEA

En otro tema, la mandataria insistió en no estar de acuerdo con el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo rechazó porque, en términos generales, no recomienda replicar un ejercicio como el del pasado 1 de junio en México.

Sheinbaum Pardo rechazó que México salga de la OEA, aunque no se esté de acuerdo con el reporte sobre la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

¿Regresará estrategia "Abrazos, no balazos"?

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno "está dando resultados" y contestó a la pregunta de si regresaría a la estrategia de "Abrazos, no balazos", como se llevó a cabo en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador:

"Nosotros no creemos en ejecuciones extrajudiciales, nosotros creemos en el Estado de derecho, y en el cumplimiento de la ley, y en la cero impunidad, pero no creemos en la guerra contra el narco, en eso no", expresó.

La presidenta destacó una disminución de casi 26 % de los homicidios dolosos en ocho meses desde que entró al gobierno: "Hay una estrategia que estamos llevando a cabo, que da resultados y va a seguir dando resultados, que lo vemos diario; atención a las causas; fortalecimiento a la Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y coordinación (...)".

Fiscalía no investigará a Calderón

En otro tema, la Fiscalía General de la República (FGR) no realizará una investigación al expresidente Felipe Calderón por su presunto encubrimiento a las actividades ilícitas de Genaro García Luna, señaló la mandataria Claudia Sheinbaum.

Esa acusación fue hecha por el general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa Nacional con Calderón Hinojosa, quien afirmó que en dos ocasiones compartió al entonces presidente de México la relación de García Luna con los cárteles del crimen organizado en México.