Sheinbaum se registra ante el INE como candidata

Consolidar y profundizar la Cuarta Transformación, fue el mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo durante su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como la candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, tras hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se sumen a su proyecto de nación.

“Hago un amplio llamado al pueblo de México, a consolidar y profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública. Eso significa seguir construyendo un México todavía más justo, libre, fraterno y democrático para conquistar el derecho pleno, de todas y todos los mexicanos a su bienestar, seguridad y felicidad”, aseguró la candidata de la coalición conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM),

Ante miles de simpatizantes de la 4T, Claudia Sheinbaum afirmó que esta segunda etapa de la transformación tiene rostro de mujer y la continuidad del proyecto significa un mejor futuro para las nuevas generaciones.

“La nueva etapa de la Cuarta Transformación, tiene rostro de mujer y significa seguir construyendo el futuro para las nuevas generaciones, con la esperanza y el esfuerzo colectivo en el presente”, señaló.

Recordó que este nuevo modelo de gobernar viene de una lucha pacífica que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy es una hazaña que debe continuar con una política de amor y no de odio que permita seguir haciendo de México el mejor país del mundo.

“Hoy con sinceridad les digo, que amo a mi patria y a amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor y no con odio, amo la vida digna que estamos dibujando juntos y juntas, y no voy a traicionar, estaré a la altura de las circunstancias, no solo no les voy a defraudar, sino que vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo”, comentó.

Afirmó que en esa lucha la democracia es una causa fundamental del movimiento y ante las puertas del INE rememoró batallas históricas, como la “no reelección” hasta el “voto por voto, casilla por casilla” que fue símbolo de la 4T.

“Nuestras propuestas de cambio constitucional buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa, por la que siempre ha luchado el pueblo de México, desde el sufragio efectivo, no reelección hasta el voto por voto, casilla por casilla”, expuso.

Durante su intervención, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó el origen democrático de la candidatura de Claudia Sheinbaum, que fue electa por la voluntad del pueblo de México a través de encuestas.

“Nuestra candidatura tiene un origen democrático. Hemos visto cómo las fuerzas opositoras tienen una candidata que viene de un pacto de corrupción, de una visión donde consideran que el gobierno es un botín que hay que repartir. Nosotros no venimos solos, la doctora no viene sola, tiene el apoyo decidido del pueblo de México”, recordó.

Claudia Sheinbaum se registró como candidata presidencial de Morena, PT y PVEM en medio de muestras de apoyo al grito de “¡la doctora al frente, la esperanza sí se siente!” y carteles con leyendas que decían “Amor con amor se paga”, por parte de militantes.

También fue arropada por los principales liderazgos de la Cuarta Transformación, como Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, demostrando que la unidad es la base de la 4T.