Sheinbaum suma a su equipo a Adán y Monreal

La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum designó a Adán Augusto López, como su coordinador político y a Ricardo Monreal, como su coordinador de Organización y Enlace Territorial.

En redes sociales, Sheinbaum detalló que los nombramientos son para “apoyar” en la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación.

Sheinbaum fue designada al cargo de Coordinadora Nacional el pasado 6 de septiembre tras ganar las cinco encuestas levantadas en el proceso interno de Morena donde también participaron Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

También fueron aspirantes Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco Coello y Marcelo Ebrard, este último impugnó el proceso al no estar de acuerdo con los resultados.

Adán Augusto López, quién tendrá la responsabilidad de ser coordinador político, fue secretario de Gobernación hasta el pasado 16 de junio de este año.

Antes se desempeñó como gobernador del estado de Tabasco, dejando el cargo en el 2021 tras ser llamado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse en su gabinete.

Mientras tanto, Ricardo Monreal, quién será su coordinador de Organización y Enlace Territorial, se desempeñó como senador y líder de la Junta de Coordinación Política, pero dejó el cargo para participar en el proceso interno de Morena buscando la presidencia

Antes se desempeñó como Jefe delegacional de Cuauhtémoc del 2015 al 2017, así como gobernador de Zacatecas de 1998 al 2004.

Se baja Monreal de contienda por la CDMX

Ricardo Monreal informó que ya no aspira a ser candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México porque “la toma de decisión está clara” y no “soy ingenuo”.

En entrevista radiofónica con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, dijo que entiende los movimientos que se han dado y la toma de decisiones.

“No voy a caer en ingenuidad, lo estoy pensando, pero no voy a generar ninguna reacción; me meteré a lo que sé, a dar clases”, apuntó.

A pregunta expresa sobre si se descarta para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, apuntó:

“La toma de la decisión ya [está] hecha, no hay forma por ninguna vía. Entonces, no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente, o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces no, yo no entraré en una etapa de esa. Estoy muy claro”.