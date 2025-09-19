Sheinbaum y Mark Carney acuerdan Plan de Acción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dieron un primer balance tras su reunión bilateral. "Tuvimos un día excelente de muchas reuniones", indicó la presidenta de México.

Tras una reunión bilateral con la presidenta, el primer ministro de Canadá destacó que las economías de México y Canadá han sido la envidia ante el mundo, y que junto con Estados Unidos están por hacer la revisión del T-MEC, pero esperan "encontrar formas de hacerlo más justo y más efectivo bilateralmente Canadá y México".

"(Lo anterior) para complementar las fortalezas de cada uno y nos mantenemos unidos en tiempos de desafíos y crisis".

Añadió que también están trabajando para proteger a nuestras ciudades "contra el flagelo del fentanilo". Asimismo, agradeció a los bomberos mexicanos por el apoyo brindaron a Canadá este verano en diversas provincias que sufrieron incendios.

El primer ministro dijo que se creará un diálogo para combatir el narcotráfico trasnacional, así como el tráfico de personas.

"(...) vamos a crear un nuevo diálogo de seguridad para luchar contra el crimen organizado transnacional y la trata de personas y el tráfico de personas.

"Vamos a cooperar para asegurarnos de que tengamos un medio ambiente laboral fuerte y que tenga en cuenta la seguridad de los trabajadores".

El gobierno canadiense destacó este jueves la firma de un Plan de Acción Canadá-México que busca impulsar la competitividad de ambos países, tras la reunión, en la Ciudad de México, del primer ministro Mark Carney y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, el primer ministro de Canadá aseveró que con México se está profundizando la cooperación en materia de seguridad.

En conferencia conjunta, Carney admitió que hay cárteles mexicanos en Canadá y cárteles canadienses en México. "Cooperamos con las autoridades mexicanas, compartimos información, estamos profundizando esta cooperación".

Destacó el seguimiento y vigilancia para asegurar que los delincuentes sean llevados ante la justicia.

"Lo que hemos acordado el día de hoy (ayer jueves) es el refuerzo de esa cooperación", comentó al hacer hincapié a la seguridad cibernética, la injerencia extranjera y la cooperación en el área de defensa.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que recientemente hubo una reunión del Gabinete de Seguridad con autoridades canadienses: "Y evidentemente buscamos la mejor forma de cooperar y coordinarnos para garantizar la seguridad en nuestros países".

"Particularmente hablamos de que Canadá tiene mucha experiencia en ciberseguridad, por ejemplo. Nos interesa mucho conocer cómo trabajan este tema y que pueda haber cooperación y colaboración en términos de las mejores prácticas que ellos tienen, para que nosotros podamos incorporarlas", detalló Sheinbaum Pardo.