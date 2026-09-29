Sí a la prohibición de celulares en escuelas

El 3 de noviembre que viene entrará en vigor el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias mientras haya clases o se desarrolle el recreo en los planteles del país.

La discusión que se ha dado tiene que ver más bien con apoyar esta medida. Puede gustar más o menos, pero las organizaciones especialistas piensan que la medida es correcta.

La publicación que hizo la SEP del documento con los detalles del razonamiento de esta decisión es muy vasto en datos.

Por ejemplo, el documento detalla cuáles son los países en el mundo que ya adoptan una medida semejante a la de la prohibición: Ecuador, Brasil, Irlanda, Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Grecia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, República Checa, China, Dinamarca, Chile, así como varias comunidades autónomas de España y en distintos estados de Estados Unidos como California, Florida, Alabama, Indiana, Minnesota, Ohio, Luisiana, Carolina del Sur, Virginia, Nueva York y Connecticut.

En el país es muy conocida la medida de limitante de uso de celulares en horarios de escuelas que se hace en Querétaro, pero no es el único estado que tiene disposiciones o instrumentos normativos vigentes relacionados con la regulación del uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales.

Se habla de estados como Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

El 24 y el 28 de agosto pasados se realizó una Consulta Nacional en Educación Básica sobre el uso y regulación de dispositivos digitales en la que participaron 565 mil 396 “figuras educativas” que opinaron de diversas situaciones durante la jornada escolar en la que se vio involucrado un teléfono celular personal de los alumnos.

En las conclusiones de esta encuesta, el 81.2 % de las figuras educativas encuestadas está de acuerdo en que se establezcan medidas de carácter nacional para atender el fenómeno de los dispositivos en la escuela; el 95.7 % respalda establecer una edad mínima para el uso de redes sociales; el 94.7 % está de acuerdo en plantear reglas según la edad; el 88.8 % está de acuerdo con limitar el acceso durante la jornada escolar; y el 56.3 % con acceso nulo durante la jornada escolar.

Ya fuera de las disposiciones oficiales acordadas en el documento 09/09/26, la propia SEP propone una Decálogo para la Educación Básica, que dice por ejemplo:

No necesito el celular ni otro dispositivo en la escuela, pongo atención en clase, juego y conozco mis tradiciones, leo, escribo y creo con mis propias manos, en la escuela me gusta convivir sin redes sociales ni juegos digitales.

Y también hay un decálogo propuesto para la educación media superior:

Dialogo y participo, me concentro, apago los dispositivos cuando no los necesito, los uso pedagógicamente, no me aíslo, convivo, protejo la privacidad y el consentimiento, pienso, investigo y verifico, etc.

Hay opiniones de especialistas en la materia en el sentido de que limitar el uso de los celulares en las escuelas primarias y secundarias es un freno al progreso, que piensan que con buen uso las plataformas de aprendizaje se vuelven grandes herramientas.

Por lo pronto, habrá que ver cómo funciona esta prohibición en relación al desempeño escolar.