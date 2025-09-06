Si agreden a Venezuela habría “lucha armada”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el viernes que si su país fuera agredido “pasaría a una etapa de lucha armada”, en un contexto en el que denuncia “amenazas” de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe, cercanas a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro indicó que Venezuela está “todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional”, pero, agregó, si “fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional.

“Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo”, agregó el líder chavista en un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Elementos de la Milicia Nacional Bolivariana participan en un acto encabezado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Asimismo, señaló que Venezuela está en la “fase de alistamiento y preparación” en defensa de Venezuela y pasará al “despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana”.

Igualmente dijo que el pueblo de Venezuela es “pacifista”, pero “guerrero” y que “nadie” lo va a “venir a esclavizar” ni “hoy ni nunca jamás”.