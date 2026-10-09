Si ayudas a cárteles, iremos por ti, advierte zarina

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), envió un mensaje a funcionarios que colaboren con los cárteles mexicanos de la droga, incluyendo gobernadores: “Iremos tras ustedes”.

En entrevista con Karina Yapor para la cadena Voz Media USA, Carter, llamada también la zarina antidrogas, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido muy claro en su política antidrogas, que incluye perseguir a todos aquellos que colaboran con las organizaciones criminales trasnacionales.

“El presidente Trump ha sido muy claro: si ayudan o son cómplices con los cárteles, si colaboran con los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas extranjeras, no nos importa si eres el gobernador o si eres la persona trabajando en la plaza en una pequeña tienda, te encontraremos, iremos por ti y nos aseguraremos de que pagues el precio”, aseveró Carter.

La funcionaria estadounidense insistió en que los funcionarios que pertenezcan o colaboren con los cárteles, a los que el gobierno de Trump ha denominado organizaciones terroristas extranjeras, “no podrán ya dormir tranquilos”.

Tensiones

Las declaraciones se producen en el marco de las tensiones generadas desde que, en abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios del estado, de colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. El gobierno mexicano ha exigido a la administración Trump pruebas de las acusaciones.

Carter reconoció la cooperación que existe de parte del gobierno mexicano, pero insistió en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el combate contra el tráfico de drogas.

“Lo que digo es: Únanse a nosotros, detengan esto. Podemos acabar con los cárteles si trabajamos juntos. Podemos encontrar puntos en común sobre los cuales podemos construir”, señaló.

Carter cuestionó “¿por qué vamos a permitir esto en nuestras naciones?”, para luego añadir que “Estados Unidos ya no lo va a permitir”.