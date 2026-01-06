Si EE. UU. ataca, todo se termina: ministra danesa

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó este lunes que “todo se acabará” si Washington ataca Groenlandia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterase sus amenazas para hacerse con el control de esa isla ártica.

“Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, dijo la mandataria danesa.

Frederiksen reiteró su expectativa de que todos, y en particular los aliados de Dinamarca, respeten las fronteras existentes, y subrayó que no se tolerarían amenazas por parte de Washington.

La primera ministra destacó que se toma en serio las intenciones de Trump, pero que hace todo lo posible para que todo termine bien.

Frederiksen indicó en este sentido que no está “nerviosa”, pero que tampoco es “ingenua” con respecto a la posibilidad de que Washington actúe para imponer sus intereses.