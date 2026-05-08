Si hay pruebas, adelante: CSP ante caso EU-Rocha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la solicitud de pruebas en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, para atender la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico.

“El gobernador Rocha, vino una orden de Estados Unidos para su detención urgente; todo lo que trae esa orden, que hemos dicho nosotros, pruebas, la fiscalía abre su investigación porque es obligación de la fiscalía, pero hay que poner todo en su justo término. Nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie, si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas”, dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, refirió que de acuerdo al sistema penal acusatorio en México, tienen que presentarse pruebas para detener a una persona, ante cualquier acusación.

“Para detener a cualquier persona en México, sea un gobernador con licencia, un delincuente de los más peligrosos, sea un delito de cuello blanco, sea alguien que se dedica al contrabando de combustible, tiene que haber pruebas y una orden de aprehensión basada en pruebas, para cualquier caso, este o cualquier otro, y eso es lo que hemos venido diciendo, si Estados Unidos tiene pruebas, que las presente”, explicó.

Soberanía energética

Por otra parte, Sheinbaum Pardo presentó el Plan de Gasoductos para México, que consta de una inversión de 140 mil 905 millones de pesos (mdp) hacia 2030: 101 mil 259 mdp para proyectos de infraestructura y 39 mil 646 mdp para mantenimiento de la red nacional de ductos.

“Nuestro objetivo es la soberanía energética. El objetivo de cualquier país es la soberanía energética, ampliar sus capacidades de producción, de combustibles o de fuentes renovables de energía para no depender del exterior”, puntualizó en conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Sustentar denuncia

En otro tema, la mandataria nacional invitó al diputado Mario López Hernández (PVEM) a que presente una denuncia en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Mario Delgado, secretario de Educación, y funcionarios locales, a quienes acusó de “huachicoleros”.

“Si el diputado tiene pruebas, que las presente y que presente su denuncia ante el Ministerio Público, así de sencillo. Si alguien tiene una acusación contra un servidor público, contra una persona, para eso hay fiscalías, para eso hay un Poder Judicial, porque si no todo se vuelve un asunto de declaración”, expresó.

En conferencia de prensa, la mandataria acusó que también existen acusaciones por presuntos delitos en contra de funcionarios de la oposición, pero mientras no se presente una denuncia se trata de propaganda.

Además, al señalar que se encontró huachicol fiscal, destacó acciones contra este delito, detenciones e investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Sí hubo un aumento en febrero y marzo del 2025, por eso actuamos y eso se redujo de manera muy importante”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal desconoció si el senador morenista, Adán Augusto López, se encuentra dentro de las investigaciones de la FGR, ante el caso de huachicol en la Secretaría de Marina y el contralmirante Fernando Farías Laguna.

“Tiene que informar la Fiscalía, el Ministerio Público tiene una función, nosotros tenemos otra, ellos tienen la función de investigar. Y en todo caso, con las pruebas suficientes, abrir o pedir una orden de cateo a un juez y que el juez revise esas pruebas para lanzar una orden de detención.

“No tengo conocimiento si aparece el senador, no lo tengo porque muchas de las investigaciones la Fiscalía no la comparte con nosotros, y qué bueno porque es una función de la Fiscalía, la Fiscalía es autónoma”, dijo al destacar que hay coordinación permanente.

También respondió a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quien acusó que se le critica por combatir al narco, en el marco de la participación de agentes de la CIA en operativos, mientras que a Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, “se le defiende a capa y espada”.

“Es falso lo que dice, es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Lo que hay en Chihuahua es colaboración con el gobierno de México, ellos decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, dijo.

Responde a amenaza de Trump

Por último, Sheinbaum Pardo respondió al presidente Donald Trump, quien amenazó con iniciar una intervención por tierra contra cárteles de la droga, si en el Gobierno de México “no van hacer la tarea”.

“Sabemos muchas veces esto, lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50 % en homicidios dolosos, dos mil 500 laboratorios deshabilitados destruidos, personas detenidas; hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos”, refirió.

La mandataria dijo que el gobierno de Trump debe implementar políticas para reducir el consumo de fentanilo en su país, y disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.