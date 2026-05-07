Si México no hace su trabajo, nosotros lo haremos: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este miércoles que “si México no hace su trabajo” en la lucha contra el narcotráfico, “nosotros lo haremos”.

En un evento en la Casa Blanca para celebrar el Día de las Madres, Trump habló sobre su guerra antinarco y celebró el éxito que, dijo, han tenido sus ataques contra supuestas narcoembarcaciones.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en 97 % y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y ellos lo entienden”.

Insistió en que la operación terrestre es “más fácil”, pero dijo que iniciaron combatiendo las drogas que llegan a Estados Unidos por mar. “No tienen idea de cuántas [drogas] llegaban vía marítima”.

Las declaraciones se producen el mismo día en que la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Antiterrorista, en la que advirtió contra los “gobiernos cómplices” de los cárteles.

“Ya no permitimos que los cárteles y las bandas que han envenenado a millones de estadounidenses actúen libremente en nuestra región ni introduzcan de contrabando en nuestro país drogas, armas o mujeres y niños víctimas de la trata”, señala el documento, difundido por la Casa Blanca.

Bajo esta estrategia, la indicación es trabajar “en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros”, pero subraya que, “si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”.

La estrategia deja claro que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a actuar de manera unilateral si los gobiernos no cooperan, y califica al fentanilo y principales precursores como “armas de destrucción masiva”.

En distintos momentos, el presidente Trump se ha quejado de la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a permitir que fuerzas de Estados Unidos apoyen en la lucha antinarco.