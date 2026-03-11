Si nacieron in vitro no forman parte de la familia

La ministra María Estela Ríos González desató una serie de reacciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el martes, al afirmar que podría estimarse que las personas que hayan nacido in vitro, es decir, mediante reproducción asistida, no forman parte de la familia.

En sesión del Pleno, los ministros discutían un proyecto de Arístides Guerrero García, que busca determinar que las mujeres víctimas de violencia por razón de género, en el estado de Chihuahua, tienen derecho a ser atendidas de forma exclusiva por una Fiscalía Especializada.

Sin embargo, el togado explicó que los legisladores locales consideraron que las modificaciones representaban un retroceso en la protección y garantía de los derechos de las mujeres.

La ministra María Estela Ríos, quien se manifestó en contra del proyecto, dijo que la propuesta es omisa es considerar que al fortalecer la puerta de entrada a atender la violencia familiar beneficia a las mujeres.

Según la ministra, las normativas que se propone invalidar aceleran medidas de protección y refuerzan el acceso a las mujeres a la justicia, debido a que la violencia intrafamiliar la sufren en su mayoría las mujeres.

Sin embargo, más adelante desató polémica por afirmar, al refrendar su voto en contra, que la violencia puede darse en el ámbito familiar y que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia.

“Salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, comentó.

En su argumentación, pidió que “la protección a la mujer no se reduzca exclusivamente al ámbito personal e individual”.

El proyecto no contó con los votos mínimos suficientes para invalidar la norma, debido a que solo fue avalado por el ministro ponente Arístides Guerrero García, el presidente Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres Guadarrama.