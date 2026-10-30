Si no hay consenso habrá insaculación: Pablo Gómez

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Álvarez Gómez, advirtió que si la Cámara de Diputados no logra consenso para elegir a la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) habrá insaculación.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gómez Álvarez explicó que “ahora va a venir una nueva elección de la presidenta del INE, que ya decidieron los diputados, los grupos parlamentarios que va a ser mujer, porque corresponde a la orientación de género y hay que respetarla”.

“Entonces si no hay acuerdo suficientemente amplio habrá insaculación. Es más, quizá eso sea lo más conveniente. Justamente porque ya no son los tiempos en que el presidente de la República nombraba siempre al presidente del instituto”, dijo.

Adicionalmente, el funcionario rechazó que Guadalupe Taddei Zavala formara parte de Morena y recordó que fue elegida como consejera presidenta del INE a través de una tómbola en 2023.