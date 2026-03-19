Si no hay solución, no rodará balón para el Mundial

Previo al paro de 72 horas y movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el magisterio advirtió que de no ser escuchadas sus demandas, el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no rodará el próximo 11 de junio.

“No pedimos vacaciones, no pedimos lujo, solamente estamos diciendo que se nos cumpla como maestros; realmente es nuestro derecho, y si no hay solución, no rodará el balón para el Mundial. Vamos a bloquear, impedir, manifestarnos en el Mundial, estar presentes en este sitio donde se lleva a cabo el juego que solamente le beneficia a los empresarios”, advirtió Gervasio Hernández García, integrante de la Comisión de Convergencia del Estado de Guerrero.

Como lo han anunciado antes, el profesor reiteró que exigen la abrogación total de la Ley del Issste de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación, un aumento salarial del 100 %, así como mejores condiciones laborales. Explicó que en este paro, se espera la movilización de 20 mil maestros de 20 estados de la República.

Paro de SNTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició este miércoles un paro de labores de 72 horas como parte de los acuerdos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conformada por secciones sindicales del SNTE de diversos estados, para exigir una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Oaxaca, la Sección 22 del SNTE inició un paro de labores de 72 horas que incluye la instalación de un plantón en el zócalo de la capital del estado, tomas de casetas de peaje, bloqueos carreteros, la toma de la refinería de Salina Cruz y plazas comerciales, entre otras acciones.

Exigieron que se detengan los mecanismos de control y castigo laboral, expresados en descuentos y sanciones administrativas a los trabajadores de la educación que participan en las movilizaciones de la CNTE.

Amaga con nuevo paro indefinido si no se atienden demandas

La CNTE contempla entre sus movilizaciones, activar un nuevo paro indefinido de labores tal como el realizado en 2025, que duró poco de tres semanas, afirmó Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 del SNTE y de la CNTE en Zacatecas.

“Si no hay alguna respuesta, si no hay el ofrecimiento de una mesa de trabajo y el esbozo de algún proyecto que nos permita atisbar de que habrá posibilidades de que en el corto plazo haya una iniciativa de ley que permita la construcción de un sistema de pensiones solidario, nos veremos en la necesidad de un hacer un paro indefinido de labores, en el que participarían alrededor de 500 mil maestros y maestras”, dijo.