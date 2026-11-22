María Teresa Alonso-Rasgado, aspirante a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), asegura que renunciará si no comienza a mostrar resultados en los primeros seis meses de gestión, con un plazo de hasta un año para evaluar su desempeño, además promete cero tolerancia al acoso sexual y laboral, así como auditorías para revisar el manejo de los recursos institucionales y actuar conforme a la ley si detecta irregularidades.

“Si no ven resultados, yo me voy. Y me voy por vergüenza porque hay que tener dignidad”, afirma en entrevista con El Universal la actual vicerrectora de Alianzas Estratégicas de la Universidad Queen Mary de Londres.

Frenar acoso sexual y laboral, prioridades

Doctora en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Manchester, señala que una de sus principales preocupaciones es el acoso sexual y laboral dentro de la institución, particularmente contra las mujeres.

“Cero tolerancia al acoso y la violencia. Eso se lo digo desde un principio”, subraya. Para atender las denuncias, propone establecer comités rotatorios y confidenciales que investiguen cada caso.

Alonso-Rasgado identifica el acoso sexual y laboral, las deficiencias en infraestructura tecnológica, los problemas con los recursos autogenerados y la situación del personal jubilado entre las principales dificultades que enfrenta el Politécnico.

Y resalta que algunas de estas condiciones se han acumulado sin una solución y requieren una revisión de los procedimientos internos.

“Tengo esperanzas de que quede una mujer”

La aspirante cuestiona que únicamente 22 de las 80 personas elegibles para ocupar la Dirección General sean mujeres, pese a que históricamente solo una ha encabezado la institución.

“Yo tengo esperanzas que quede una mujer. De veras, tengo esperanzas. De la mujer correcta. No podemos fallar”, expresó.

Desde su fundación en 1936, el Instituto Politécnico Nacional sólo ha tenido una mujer al frente de la dirección general: Yoloxóchitl Bustamante Díez, quien ocupó el cargo de 2009 a 2014.

De ser designada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Alonso-Rasgado se convertiría en la segunda mujer en dirigir esta casa de estudios en sus 90 años de historia.