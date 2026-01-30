Si revisión del tratado es positiva habrá más inversión

Tras un 2025 marcado por bajo crecimiento, riesgos arancelarios e incertidumbre en materia de políticas, la economía mexicana podría mostrar una recuperación gradual en 2026, particularmente en la segunda mitad del año, siempre que la revisión del T-MEC avance de forma favorable, dijo HSBC México.

El economista en jefe de la firma financiera, José Carlos Sánchez, señaló que la incertidumbre en torno al T-MEC fue uno de los factores que más pesó sobre la inversión durante 2025 y explicó parte del débil desempeño económico.

Sin embargo, destacó que la integración comercial con Estados Unidos se mantiene sólida y que México se consolidó como su principal socio comercial. Bajo este contexto, el escenario base del banco es que si la revisión del tratado se encamina sin sobresaltos, en el segundo semestre de 2026 se observará un repunte en los flujos de inversión y en la confianza empresarial.

“Si la revisión del tratado sale bien, en la segunda mitad de 2026 se espera mayor inversión y confianza. Si no hay acuerdo y la revisión se prolonga, la incertidumbre podría afectar el crecimiento, sobre todo en manufactura. Además, temas como reglas de origen, comercio agrícola, autos y energía estarán en la mesa de negociación”, comentó.