Si Trump quisiera salirse del T-MEC, ya lo sabríamos

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quisiera dejar de pertenecer al T-MEC, ya lo sabría México, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa, en la que participó vía llamada telefónica, Ebrard dijo que “si el presidente Trump hubiese resuelto ya no estar con el tratado de libre comercio que tenemos, seguramente ya lo sabríamos; es decir, el gobierno del presidente Trump, pues ya lleva más de un año en el poder y hoy por hoy en lo que estamos, pues es prácticamente ya en la revisión del tratado”.

Agregó que estamos en “una conversación formal, esta es la segunda (ronda) que tenemos. Les recuerdo que la tercera ronda va a ser el día 20 de julio”.

Dijo que este lunes iniciaron, en Washington D. C., las reuniones entre los técnicos de México y Estados Unidos como parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque será hasta el jueves cuando se reunirá con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en el marco de la segunda ronda formal de negociaciones.

Se reunirán los tres países

Dijo que el primer de julio próximo, como lo dice el capítulo 34, artículo siete, se deberán reunir los tres países para una revisión conjunta del funcionamiento de este tratado, revisar cualquier recomendación de tomar medidas presentadas, por una parte, o por varias partes, y decidir sobre cualquier medida apropiada sobre lo que se ha planteado.

Por lo que confirmó que “la siguiente ronda que tenemos será la reunión del primero de julio como está establecido en el artículo 34.7, cuando se habla de la comisión” y luego se tendrá la del 20 de julio entre México y Estados Unidos, que será la tercera ronda.

Agregó que la posición que plantea México en las rondas es que la imposición de aranceles a acero y aluminio a través de la sección 232 va en contra de lo que establece el tratado y no favorece a la industria automotriz ni a Estados Unidos.

Agregó que el representante comercial de Estados Unidos “se regresa para estar conmigo el día jueves en la reunión, pues ya podría tener un resumen de lo avanzado y podremos estarles informando, pues con posterioridad al jueves, qué avances alcanzamos, pero por lo pronto creo que estamos en tiempo, estamos en forma y estamos trabajando para que el tratado salga adelante”.