Sí vestían agentes uniforme de la FGE

Sí portaban uniformes de la policía estatal los dos agentes de la CIA que fallecieron en la sierra de Chihuahua, quedó confirmado luego de la aparición de una fotografía que fue dada a conocer.

Además se puede precisar que sí portaban armas de fuego y uniforme de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde estaban acompañados de otros elementos, además se aprecia a las cuatro víctimas del accidente carretero: los dos agentes estadunidenses, el entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación, y el elemento que conducía la camioneta que se desbarrancó el domingo pasado.

Con esto se contradice lo dicho por la fiscal especial, Wendy Paola Chávez Villanueva, a quien la gobernadora María Eugenia Campos le encargó investigar los hechos ocurridos del 17 al 19 de abril.

“No existe ningún indicio que permita suponer que, durante el operativo, las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera”, afirmó Chávez Villanueva.

“Los testimonios coinciden en que estas personas no vestían el uniforme táctico de la AEI ni portaban insignias de esta corporación; que mantuvieron su rostro cubierto la mayor parte del tiempo y que no portaban armas de fuego”.

La fiscal especial también aseguró que los agentes estadunidenses no formaban parte formal del despliegue operativo institucional y que su inclusión en el convoy no fue reportada a los mandos superiores.

Desmienten fotografía

Por otra parte la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narco laboratorio de “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua, desmintió que la fotografía difundida por el medio de comunicación Milenio, corresponda a los funcionarios de Estados Unidos que fallecieron en el accidente del domingo 19.