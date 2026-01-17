Siempre hemos dicho que no a EE. UU. contra crimen

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido la participación directa de sus agencias de seguridad e incluso de fuerzas militares —entre ellas la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— en operativos contra el crimen organizado en México; sin embargo, subrayó que su administración ha rechazado de manera reiterada esa posibilidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre un reporte publicado por The New York Times, en el que se señala que el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre México para permitir que fuerzas militares estadounidenses ataquen laboratorios de fentanilo en territorio nacional, de acuerdo con funcionarios de ese país.

Al respecto, Sheinbaum aclaró que si bien existe una relación de cooperación bilateral en materia de seguridad, esta se mantiene bajo principios de soberanía y respeto a la autonomía de México, por lo que no se permitirá la participación de fuerzas extranjeras en operativos dentro del país.

“Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada, y siempre hemos dicho que no”, afirmó la presidenta.

No obstante, precisó que la colaboración con Estados Unidos sí se da en otros ámbitos, particularmente en el intercambio de información e inteligencia, así como en el apoyo con equipo de vigilancia, siempre y cuando exista una solicitud expresa de las autoridades mexicanas y bajo condiciones definidas con anterioridad.

Disminuyen homicidios dolosos en Edomex

Además, la mandataria resaltó la disminución de 54 por ciento en homicidio doloso en el Estado de México, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 6.63 a 3.06 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo diciembre de 2025 el mes más bajo en este periodo.

“Habla de los buenos resultados, es un buen resultado. ¿Qué nos falta? Sí, todavía. No es que ya logramos 54 por ciento de reducción de homicidios y nos vamos todos a dormir a la casa, no. Tenemos que seguir trabajando por el bien de la seguridad y la paz en el Estado de México”, explicó desde el C5 de Ecatepec.

Ya nadie nunca le puede quitar beca a estudiantes

Ahí mismo, Claudia Sheinbaum encabezó la supervisión de la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico, que será inaugurado en febrero, e hizo entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, a quienes recordó que este apoyo es un derecho permanente que llegó con la Cuarta Transformación.

“Y es muy importante que ustedes, que son jóvenes, defiendan, porque ese ya es un derecho de ustedes. Ya nadie nunca le puede quitar la Beca a los estudiantes de secundaria, ya es un derecho permanente. Ya nadie nunca le puede quitar la Pensión al Adulto Mayor. Ya es un derecho permanente. Por eso decimos que a partir de 2018 empezó una nueva Transformación en nuestro país”, aseguró.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que el Gobierno de México invierte alrededor de 50 mil millones de pesos (mdp) para garantizar la Beca Rita Cetina a casi seis millones de estudiantes de secundarias públicas.

México comenzó a cambiar con la llegada de AMLO

Así también, la presidenta aseguró a estudiantes que México comenzó a cambiar en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

Sheinbaum Pardo conversó con las y los adolescentes y llamó a que la ciudadanía siga activa para defender “la transformación”.

“México era muy distinto, México comenzó a cambiar en el 2018 cuando llegó el presidente López Obrador en el gobierno (...) Y luego, después vino un periodo en México que se llama el periodo neoliberal, de 1983 al 2018, y el pueblo otra vez sufrió mucho”.

Va por mayor fiscalización de recursos

Y a pregunta expresa sobre si la reforma electoral que prepara su gobierno incluirá mayores candados para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el eje central será reforzar la fiscalización, con el fin de evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas.

Subrayó que la fiscalización de los recursos es un elemento clave para garantizar elecciones limpias, y señaló que la autoridad electoral deberá actuar de manera oportuna cuando se detecte un mal uso del financiamiento o la entrada de dinero de origen ilegal.

Al insistir en la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “no puede ser que con tantas necesidades que hay en el país, las elecciones sean las más caras del mundo”.

Niega persecución política contra Salinas Pliego

Y luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego acudiera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una supuesta “persecución política” por parte del Gobierno Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó dichas acusaciones y aseguró que no existe violación alguna a derechos humanos, sino solo un requerimiento fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La mandataria subrayó que el caso se limita al cumplimiento de obligaciones fiscales y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que los amparos promovidos no son válidos, por lo que deben acatarse las resoluciones emitidas por los tribunales correspondientes.