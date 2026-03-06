Siete alcaldes del Partido Sonorense se suman a 4T

El partido Morena en Sonora anunció este miércoles 4 de marzo la incorporación de siete presidentes municipales que hasta ahora formaban parte del Partido Sonorense (PS), en lo que calificó como un fortalecimiento del proyecto de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.

La dirigente estatal, Judith Armenta Cota, encabezó el acto oficial en el que se dio la bienvenida a los alcaldes Uriel López, de Sonoyta; Fredi Flores, de Quiriego; Alejandro Lameda, de San Pedro de la Cueva; Irabien Núñez, de Tubutama; Samuel Dávila, de Huachinera; Juan Francisco Calderón, de Atil; y Samuel Chaira, de Oquitoa.

Durante su mensaje, Armenta Cota afirmó que la adhesión de los munícipes representa “un paso firme en el proceso de transformación que vive nuestro estado” y sostuvo que la decisión responde a la convicción de impulsar gobiernos municipales alineados con los principios de honestidad, cercanía con la ciudadanía y trabajo permanente en territorio.