En México, siete de cada 10 mujeres carecen de una jubilación o pensión contributiva en la vejez, debido a las desigualdades laborales, las brechas salariales y los años dedicados al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, señaló Isalia Nava Bolaños, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“No cuentan con pensiones contributivas y muchas no tienen posibilidades de participar en el mercado laboral, por sus antecedentes. Esto deriva en que dependan de las transferencias del gobierno o de apoyos de otros hogares”, explicó en un comunicado.

Con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024, la especialista estimó que solo 28 % de las mujeres cuenta con una jubilación o pensión contributiva, frente a 44 % de los hombres.

A ello se suma que 45.8 % de las pensiones de las mujeres corresponde a las de viudez, mientras que entre los varones la proporción es de apenas 0.1 %, según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017.

Aunque las mexicanas tienen una esperanza de vida de 79.2 años, frente a 72.7 de los hombres, vivir más no se traduce necesariamente en mejores condiciones económicas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), solo 34 % de las mujeres es titular de una cuenta de ahorro para el retiro, en comparación con 50 % de los varones.

Desigualdades

Nava Bolaños advirtió que las actuales generaciones de adultas mayores enfrentan las consecuencias de haber tenido menos oportunidades educativas y laborales, así como empleos informales, salarios bajos y trayectorias profesionales interrumpidas por la maternidad y el cuidado de familiares.

Las desigualdades persisten incluso entre quienes continúan trabajando después de los 65 años. Mientras 5.9 % de las mujeres de ese grupo de edad recibe ingresos por trabajo subordinado, con un promedio mensual de siete mil 524 pesos, entre los hombres la proporción alcanza 16.6 %, con nueve mil 843 pesos.

Los programas sociales constituyen una fuente de ingresos para 86.7 % de las adultas mayores y 84.1 % de los varones.