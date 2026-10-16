Sigue activo Plan Marina en Ensenada por Rachel

Tras las afectaciones por la tormenta tropical Rachel en Ensenada, Baja California, la cual dejó un saldo de nueve personas muertas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que está activo el Plan Marina, junto con el Plan DN-III-E, mientras que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) evalúa el abastecimiento de agua en la región.

“Están por darme la información y todo el apoyo que requiera Baja California lo vamos a dar. Estamos haciendo un primer diagnóstico, un censo, incluso la gobernadora lo sabe para de ser necesario el apoyo del Gobierno de México, estaremos ahí. Yo espero que hoy me puedan ya dar un informe de cómo está la situación para poder apoyar a Baja California”, explicó.

Durante la conferencia matutina del jueves, la mandataria precisó que no hubo afectaciones económicas por el huracán Simon; sin embargo, el municipio con más afectaciones fue Ensenada, por el ciclón Rachel que impactó en días pasados.

“Estuvo a distancia la gobernadora de Baja California (Marina del Pilar) dando todo el informe y estamos apoyando en lo que se requiere. Ahí es donde mayores afectaciones hubo y estamos trabajando con los gobernadores”, indicó Sheinbaum Pardo.

Entre las víctimas se encuentran un niño de cuatro años, otro de 14, una niña de 13 y un adolescentes de 17. Las otras personas fallecidas son mujeres de entre 30 y 35 años y un hombre de 51.