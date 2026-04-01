Sigue búsqueda de 3 mineros atrapados

Un día después de que fuera rescatado con vida el primer trabajador de la mina Santa Fe en Sinaloa, el Puesto de Comando Unificado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que José Alejandro Cástulo Colín ya se encuentra en su domicilio con su familia y en condiciones óptimas de salud. Agregó que continúan las labores de búsqueda para localizar a los otros tres mineros que aún permanecen en el lugar.

Por medio de un comunicado, el Mando Unificado, detalló que suman 136 horas de “trabajo ininterrumpido” y se mantiene la esperanza de encontrar con vida al resto de los trabajadores, identificados como Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán.

En el caso del minero José Alejandro Cástulo, de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán, se dio a conocer que fue localizado a las 00:25 horas (local) del pasado lunes 30 de mazo.

En la zona de emergencia se han recorrido hasta ahora 2.2 kilómetros de galerías para alcanzar los puntos de contacto. Actualmente los trabajos se concentran en la extracción de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina mediante el uso de una motobomba de 10 HP.