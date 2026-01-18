Sigue cerrada la frontera por el gusano barrenador

El 11 de mayo de 2025, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció la decisión del gobierno de los Estados Unidos de cerrar la frontera al paso de ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador en las reses.

El cierre se planeó por 15 días, pero han pasado ya ocho meses de esa medida “temporal de corto plazo” y no se ve para cuando ese cierre se pueda revertir.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas define al gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) como una larva de mosca que infesta tejidos vivos en mamíferos, generalmente cuando hay heridas abiertas.

Puede causar graves infecciones, pérdida de peso en animales, baja productividad e incluso la muerte, por lo que representa una amenaza sanitaria grave para la ganadería.

De acuerdo con este grupo de expertos e investigadores, hasta noviembre pasado se han dejado de importar un millón de cabezas de ganado con una pérdida económica de mil 300 millones de dólares.

Los casos de contaminación por esta larva han sido muchos en el país. Al 7 de enero, Chiapas ha tenido 5 mil 408 casos; Oaxaca, dos mil 55; Veracruz, mil 963; Yucatán, mil 537; Tabasco, mil 87 casos; Campeche, 684; Quintana Roo, 351; Puebla, 118; Guerrero, 109; Estado de México, 7; Nuevo León, 3; Querétaro, 3; Tamaulipas, 3; Michoacán, Morelos y San Luis Potosí, 2 cada uno, y Jalisco con 1 caso.

Total, medio país ha tenido y tiene casos de gusano barrenador. 17 estados. Hasta el momento se han controlado o cerrado 12 mil 843 casos y hay sólo 492 focos activos.

La labor por parte de las autoridades sanitarias ganaderas del país ha sido ardua y no ha parado. La propia Secretaría de Agricultura y Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, es la entidad que protege la sanidad y seguridad de los alimentos, recursos agrícolas, etc.) ha tratado, inspeccionado y curado 2 millones 700 mil cabezas de ganado. Han liberado 4 millones 600 mil moscas estériles que sirven para inhibir las lastimaduras en las reses y se trabaja en una planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas.

Hasta el momento, en estos 17 estados han sido contagiados por el gusano barrenador 9 mil 526 bovinos, mil 862 caninos, 707 suinos, 657 caballos, 360 ovejas, 101 humanos (5 murieron), 68 cabras, 36 gatos, 14 gallinas y 3 animales de fauna silvestre.

Toda esta información dice que las autoridades agrícolas y los estudiosos en la materia como los integrantes del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas tienen acceso a la información y a la estadística actualizada de esta larva que ha generado toda una crisis en el sector.

Aunque la frontera sigue cerrada y quizá siga cerrada por el número, bajo, de focos activos de ganado infectado, todo parece indicar que se está en la parte final de esta crisis. El pico de casos se dio en los meses de octubre con 839 casos activos y noviembre con 850. Ha comenzado a bajar hasta los 492 registrados al 7 de enero de este 2026.

Una vez más, consecuencia de las decisiones que se tomaron en el periodo de gobierno de López Obrador cuando decidieron cerrar la fábrica de moscas estériles y dejar de lado las advertencias de lo negativo que sería y el impacto económico que se “daría” de hacer lo que hicieron. Una más de López.