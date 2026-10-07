Sigue FGR investigación por caso de agentes de CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones por el caso de dos agentes de la CIA en Chihuahua y pidió a su titular, Ernestina Godoy Ramos, informar sobre los avances en las indagaciones.

Sheinbaum Pardo explicó que “la FGR tiene todavía abierta esa investigación. La fiscal, o a través del mecanismo que ellos decidan, con un boletín, debería informar esta investigación, particularmente en el caso de Chihuahua”.

Detalló que “la Fiscalía tiene abierta esta carpeta de investigación y ellos tienen que informar qué avance tienen”.

En ese sentido, reiteró que “para poder hacer, cualquier entidad de la República, para poder tener relación con el gobierno de Estados Unidos, alguna de sus agencias o algún otro gobierno, no necesariamente Estados Unidos, que tenga que ver principalmente con la materia de seguridad, tiene que pasar por este Grupo de Alto Nivel y solicitar la autorización a través de la SRE”.