Sigue proceso contra exfuncionarios del IMSS

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que seguirá el proceso penal contra dos exfuncionarios del IMSS encarcelados por el incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara el jueves pasado que los delitos asociados en este caso no prescriben, al considerarse violaciones graves a los derechos humanos.

Mediante una tarjeta informativa, la institución ministerial afirmó que la decisión adoptada por el máximo tribunal del país implica seguir las acciones legales contra Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, y Carla Rochín Nieto, excoordinadora Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, vinculados a proceso en noviembre de 2020 por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión, derivado de la indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Además, afirmó, refuerza la protección de garantizar el acceso a la justicia por parte de grupos de atención prioritaria, como lo son las niñas y los niños involucrados.

Explicó que Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, promovió un juicio de amparo indirecto.

No obstante, un juez de Distrito negó la protección de la justicia y derivado de ello el exfuncionario preso interpuso recurso de revisión en contra de tal determinación que llegó a la SCJN, misma que resolvió que en los delitos asociados con el incendio en la Guardería ABC, al constituir violaciones graves a los derechos humanos, no resulta procedente la prescripción de la acción penal correspondiente.