Siguen bloqueos carreteros en México

Por tercer día consecutivo, agricultores y transportistas realizan bloqueos carreteros y de casetas en diversos puntos del país.

Los productores del campo exigen precios justos para sus cosechas y se pronuncian en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales; mientras que los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.

Desplegarán equipos para dialogar

Y ante el rompimiento de la mesa de trabajo del martes 25 de noviembre, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que desplegará equipos en los estados para hablar con los productores agrícolas que mantienen bloqueos en distintos puntos carreteros.

El Gobierno de México ratificó su disposición a dialogar y atender las demandas sociales, por lo que indicó que este despliegue es para atender sus problemáticas “ya que cada región es distinta”.

Por su lado, la Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a productores agrícolas y transportistas que bloquean tramos carreteros a sentarse a dialogar en una mesa de trabajo “para lograr acuerdos y evitar afectaciones a la población”.

Reiteró que la afectación a terceros no es la vía para lograr una solución: “Por el contrario, el diálogo para llegar a un entendimiento es la ruta correcta para el establecimiento de consensos”.

“El cierre de vialidades impide el ejercicio del derecho al libre tránsito de la ciudadanía y afecta gravemente el paso de servicios y productos necesarios para la vida y economía de las comunidades”, dijo la Segob a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

La Segob señaló que se convocó a una mesa de diálogo con el Gobierno Federal, pero los manifestantes no aceptaron la realización de mesas de trabajo, ni tampoco accedieron a la liberación de las carreteras bloqueadas.