Siguen en Segob personas trans y no binarias

Personas trans y no binarias cumplieron a las 13:00 horas de este viernes 19 de junio 18 horas atrincheradas en un salón de la Secretaría de Gobernación (Segob) en exigencia a sus demandas, y un diálogo directo con la titular Rosa Icela Rodríguez.

La activista Victoria Sámano indicó a El Universal que hace dos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42-2024 que “se ha cumplido a medias” y habla sobre derechos humanos.

“Estamos exigiendo reforma al artículo primero y 73 de la Constitución, una Ley Integral Trans, pero sobre todo políticas públicas en diferentes dependencias del gobierno federal”, explicó.

Mencionó que exigen el trato directo con Rosa Icela Rodríguez porque con otras personas funcionarias de la Segob no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo.

“Solamente han sido mesas de simulación, mesas para desgastarnos y cada una de esas mesas ha sido cada dos meses y no siquiera se les ha dado seguimiento”.

Para continuar con su plantón en la Segob, hicieron un llamado a una colecta de víveres, baterías para celular, cobijas y “sobre todo presencia”.

Ante otra manifestación al exterior de la Secretaría de Gobernación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sámano indicó que ya dialogaron con el magisterio docente.

Piden respeto a sus identidades

Personas trans y no binarias informaron la tarde del jueves que se atrincheraron en un salón de la Secretaría de Gobernación “ante la falta de respuestas y por negarse al diálogo”.

“Lo único que le pedíamos a esta mesa es que nos dieran una fecha para dialogar con Rosa Icela, directamente, y ni eso pudieron cumplirnos”, señalaron.